稱入名校發獎學金 高中走數判敗訴

【本報綜合報道】湖北省十堰市一間高中為吸引生源，2019年在招生簡章聲稱「高考考入985、211、『雙一流』高校的，學校給予5萬至30萬（人民幣‧下同，約5.4萬港元至32.4萬港元）獎勵」。一名學生考入「985工程」大學後未收到校方獎勵。十堰市茅箭區法院近日依法判決校方支付學生獎勵5萬元。

校方指招生簡章印刷錯誤 內地傳媒上周六報道，涉事學生小王（化名）去年6月考入「985工程」大學，其後要求中學支付獎勵未果，於是提起訴訟。涉事學校為十堰市龍門學校，該校高中部2019年開始招生，是十堰東風國際學校的一部分。十堰東風國際學校是一間民辦學校，校長為湖北明星校長檀耀兵。該校一工作人員上周四回應稱，高中部第一年招生時，招生簡章印了上述獎勵措施，但屬於印刷錯誤。

法院經審理認為，合約是民事主體之間設立、變更、終止民事法律關係的協議，民事法律行為以意思表示為要素。該中學發布招生簡章，此行為是希望與他人訂立合約的意思表示，屬於要約邀請。小王被該中學錄取，雙方合約成立。小王被「985工程」大學錄取，根據該中學的招生簡章，事主符合招生簡章約定獎勵對象，其主張該中學給付獎金的要求法院予以支持。