有價值動物名單 野豬致害被剔出

國家林草局上周五公布新調整的《有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物名錄》（簡稱三有名錄），在部分地區致害嚴重的野豬被剔出名單。專家指出，把野豬調出名錄不意味可以隨意捕殺。

新調整的三有名錄共收錄野生動物1,924種，與2000年首次發布的原名錄相比，在基本保留原有種類的同時，新增700多種野生動物，包括文須雀、草原百靈等。對原名錄所列物種中，在中國沒有自然分布的，或廣泛分布、種群數量極高、無滅絕風險，甚至可能造成危害的，則會剔出名單。

不代表可隨意捕殺 內地近年屢傳野豬與人類發生衝突，加上野豬繁殖能力強，種群擴大打破生態系統平衡。目前全國31個省份中28個有野豬分布，其中26個省份的857個縣（市、區）存在野豬致害，對群眾生產生活造成不利影響，趨勢日益嚴重，有必要將野豬調出名錄。

中國林科院森林生態環境與自然保護研究所研究員金崑解釋，野豬調出名錄不代表此物種不存在生存威脅，很多區域種群數量過高，符合調整基本原則。

他同時表示，將野豬調出名錄並不意味可以隨意捕殺。野豬調出名錄後，開展獵捕活動程序更加簡便，但仍然要堅持保護優先的原則。

獵者需嚴格遵守禁獵區域、禁獵期、禁用獵捕工具和獵捕方法，以及國家槍枝管理等法律法規的規定。金崑指出，將野豬調出三有名錄後，按照新修訂的野生動物保護法，其造成的損失仍屬於致害補償範圍，受損群眾仍可以依法獲得補償。本報綜合報道