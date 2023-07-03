指房貸重壓不存在 交大教授被斥離地

【本報綜合報道】上海交通大學教授陳欣被指在日前舉辦的2023網易經濟學家年會夏季論壇表示，中國不存在房貸壓力大的問題。相關言論引發網民批評，指他不知道人間疾苦。當事人上周五回應稱，事件是斷章取義，引發社會誤解。

辯稱斷章取義遭誤解 網上流傳節選發言指出，陳欣稱中國的房貸的金額，如果是看總量，其實是遠遠低於居民家庭的存款，所以整體來看，其實中國不存在房貸壓力大的問題。他上周五向內地傳媒提供發言的原文，稱說完上述觀點後，其實還強調嚴重的結果分化問題，並指出背房貸的人和擁有存款的人不是同一撥人，高收入階層和中低收入階層面臨的壓力不一樣。

陳欣續指，從個人角度來說，婚房也可以租，不一定非要買，因為剛剛工作沒幾年的年輕人，想在上海買一套婚房並不現實。年輕人在職業開端應該學習或發展自己，這才是最重要，因為很多機會往往剛開始錢不多，可是對個人中長期發展有很大好處，但如果一開始就背負很重的房貸，可能在做選擇時候會放棄很多選擇。