殘殺女子被通緝 男子曾扮自殺終陳屍村屋

【本報綜合報道】內地男子靳創民自稱書法家，上月23日涉嫌在河南省永城市永城區某酒店殺死一名女子，潛逃期間製造跳河自殺假象。有傳他犯案手段兇殘，不但剪下女死者胸部，又把原子筆塞進其下體。警方上周六向內地傳媒證實，在永城市沱濱街號某村一戶無人居住的民居內，發現已經死亡的靳男，警方在場取證調查。

據此前消息及報道，47歲靳創民疑似因感情轇轕和經濟糾紛，先勒死37歲的女事主，再以殘忍手段毀屍，警方翌日懸紅通緝。他行兇後曾經致電親人，告知自己殺了人不想活下去，事後警方也在現場附近河中發現其帽。惟警方後來發現，靳男疑似有在其他附近鄉鎮活動的軌迹，相信他很可能是製造自殺假象，誤導警方辦案。

對外自稱書法家 靳創民對外自稱是中國書法家協會會員、河南省直書畫院副院長，曾經獲得「德藝雙馨」稱號。惟內地傳媒發現上述銜頭「水分」很大，中國書法家協會工作人員稱他不是該會會員；中國書法家協會2016年被民政部列入第五批「離岸社團」、「山寨社團」。河南省某著名書法家稱，靳男從小愛好書法，但在圈內小有名氣，出名前以修家電維生，他的微信簽名是「遇事要忍出手要狠」。