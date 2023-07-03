神州酷熱日數 創62年新高

黃色預警持續 公布上半年天氣數據 內地中央氣象台昨日繼續發布高溫黃色預警，北京、天津和河北等地，局部地區氣溫可達37℃至39℃，最高或達41.6℃。多地持續高溫，採取措施做好防暑降溫工作。另國家氣候中心消息指，今年以來內地平均高溫日數為4.1天，比常年同期（2.2天）偏多1.9天，為1961年以來同期最多，其中華北多地頻現極端高溫。

中央氣象台表示，河北承德、北京門頭溝和懷柔、山東東營等局部地區，最高氣溫將超過40℃。內地今年高溫日數為1961年以來歷史同期最多，北方高溫多次疊加實屬罕見，北京上月高溫日數亦破同期紀錄。內地共發生4次區域性高溫過程，具有出現時間早、影響範圍廣、極端性顯著等特徵。北京朝陽區某商場、超市等區域設置清涼點，為戶外勞動人員提供免費飲用水等服務；河南鄭州巴士站台設置便民服務箱，配備清涼油等藥物。

南方暴雨 重慶高見270毫米 黃淮、江南等地區昨起至周三將出現大雨到暴雨，局部地區有大暴雨。陝西南部、四川東北部和南部、重慶西部和東南部、廣東中南部等地，自上周六至昨日出現分散性大雨到暴雨。四川巴中、達州、廣安，重慶巴南等地出現大暴雨，降雨量達100至190毫米，重慶北碚、合川和陝西漢中等地雨量更達200至270毫米，廣東茂名局部地區最大小時降雨量達101毫米，並伴有雷電和8至9級大風天氣。

華北多地逾40℃ 影響2億人 截至6月30日，華北地區（京津冀魯豫，下同）高溫日數為9.8天，較常年同期（4.6天）多5.2天，為1961年以來歷史同期第4多。北京高溫日數（13.2天）為1961年以來歷史同期最多，河北（12.2天）和天津（10.2天）為次多，山東（7.7天）為第五多。6月14至17日，華北地區有44個國家站最高氣溫達到或超過40℃，影響人口超過2億人。

近10年來（2014至2023年），華北地區共發生過10次區域高溫過程。除了2014年和2015年之外，近10年每年的6月，華北地區都有高溫過程發生，但連續多次高溫反覆出現，屬歷史上罕見。本報綜合報道