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郵筒無投信口 謎團揭破
台灣一名男子近日在路邊看到一個未有投信口的郵筒，於是求助網友，不少人紛紛猜測這款「瑕疵郵筒」的真實用途。有現任郵差留言揭開謎底，指有關物體是郵袋的暫時存放點，好讓派件時減輕壓力。
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