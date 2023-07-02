日本暴雨 駕車男捲入運河亡

日本迎來雨季，西南部上周五起出現暴雨天氣，其中以九州及山口縣等地雨勢較大，山口市一名男子連人帶車捲入運河後死亡。氣象廳表示，山口縣及福岡縣等地上周五夜間至翌日凌晨雨勢強勁，每小時錄得約100毫米降雨量，警告九州及東海地區暴雨天氣或持續，呼籲民眾須警惕山泥傾瀉及洪水。（綜合報道）