7月2日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日本暴雨 駕車男捲入運河亡
日本迎來雨季，西南部上周五起出現暴雨天氣，其中以九州及山口縣等地雨勢較大，山口市一名男子連人帶車捲入運河後死亡。氣象廳表示，山口縣及福岡縣等地上周五夜間至翌日凌晨雨勢強勁，每小時錄得約100毫米降雨量，警告九州及東海地區暴雨天氣或持續，呼籲民眾須警惕山泥傾瀉及洪水。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230702-0702_00180_029/日本暴雨--駕車男捲入運河亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc