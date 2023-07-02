印度巴士翻側爆炸 25死8傷

印度西部馬哈拉施特拉邦上周六凌晨有一輛巴士在高速公路翻側後爆炸起火，至少25人死亡及8人受傷，警方初步懷疑巴士司機行車期間打瞌睡肇禍。巴士載有30名乘客、兩名司機及一名工作人員，從那格浦爾駛往浦那市，期間失控撞上電線杆，導致兩個前輪脫落及油缸爆炸起火，造成多人死亡。（綜合報道）