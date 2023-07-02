7月2日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
印度巴士翻側爆炸 25死8傷
印度西部馬哈拉施特拉邦上周六凌晨有一輛巴士在高速公路翻側後爆炸起火，至少25人死亡及8人受傷，警方初步懷疑巴士司機行車期間打瞌睡肇禍。巴士載有30名乘客、兩名司機及一名工作人員，從那格浦爾駛往浦那市，期間失控撞上電線杆，導致兩個前輪脫落及油缸爆炸起火，造成多人死亡。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230702-0702_00180_028/印度巴士翻側爆炸--25死8傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc