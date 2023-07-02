巴西前總統濫權罪成 博爾索納羅禁選公職

早前稱支持妻子下屆角逐 巴西最高選舉法院上周五裁定，前總統博爾索納羅在去年總統選舉中濫用權力，並發表關於投票制度的失實言論，因此禁止他在2030年前競選公職。博爾索納羅將無法參與2026年總統選舉，他早前表示將支持妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）角逐下屆總統選舉。

最高選舉法院以5比2作出裁決，指博爾索納羅在去年10月投票前已違反選舉法。他在去年7月以巴西總統身份，在官邸召集各國大使發表演講並提出毫無根據的指控，聲稱電子投票機存在缺點，容易有選舉舞弊。法官指摘博爾索納羅發布駭人聽聞的謊言及欺騙言論，企圖引起選民集體妄想狀態。

禁令至2030年 揚言上訴 辯方律師承認，博爾索納羅與外交官會面時發表過於直率的言論，但強調他只是想改善投票制度。博爾索納羅否認指控，強調沒有不當行為，形容裁決猶如背後捅一刀，並揚言向最高法院上訴，但相信成功機會不大。他的兩名兒子亦指摘裁決不公，稱父親是由於價值觀保守而成為建制派目標，並宣稱父親贏得道義上的勝利，強調國民均認為他是一個好人。

博爾索納羅有「巴西特朗普」之稱，他去年輸給盧拉無法連任後，堅稱選舉結果被人盜取，並指有數千部電子投票機故障，想方設法企圖翻盤。博爾索納羅的支持者於年初上街遊行，並在盧拉宣誓就職總統後衝擊總統府，盧拉指摘博爾索納羅企圖發動政變。

博爾索納羅被指煽動支持者衝擊總統府，正受到刑事調查。本報綜合報道