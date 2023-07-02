傳中情局長密訪烏 聽取談判時程
【本報綜合報道】烏克蘭反攻之際，傳出美國中情局（CIA）局長伯恩斯上月秘密訪問基輔的消息，聽取烏克蘭官員介紹收復失地，並迫使俄羅斯停火談判的計劃。
美國《華盛頓郵報》上周五報道，伯恩斯在俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變前出訪，與烏克蘭總統澤連斯基及高級情報官員會晤。烏方軍事策劃者告訴伯恩斯及其他人，有信心在秋季結束前收復大部分失地，屆時會把導彈及火炮前推至克里米亞半島邊界附近，並在烏克蘭東部進一步推進，之後與俄羅斯談判。有烏克蘭高官認為，俄羅斯只有在感到威脅時才願意談判。有匿名美國官員透露，自從俄羅斯一年多前入侵以來，伯恩斯便定期訪烏。他此行目的是重申美國致力與烏克蘭共享情報，以協助烏克蘭自我防衞。
否認參與瓦格納兵變
此外，《華爾街日報》報道，瓦格納集團僱傭兵停止進軍莫斯科後，伯恩斯曾經致電俄羅斯對外情報局局長納雷什金，指美方沒有參與瓦格納集團叛變，並強調事件是俄羅斯內部事務。分析指，伯恩斯向俄羅斯總統普京及核心集團發出信號，表明美國沒有在兵變中扮演任何角色，也不尋求加劇俄羅斯緊張局勢。
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