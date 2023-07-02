馬賽騷亂旅巴遇襲 華客淌血

法反警暴示威難平 打砸搶劫頻仍 法國首都巴黎警員槍殺黑人薄餅外賣員，觸發多地連續4日爆發反警暴示威及騷亂。一輛載有中國旅行團的旅遊巴士，上周五在馬賽受到10多名蒙面人攻擊，車內有人受傷。中國駐法國大使館提醒旅法中國公民，密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商舖安全防範。

載有41名中國遊客的旅遊巴遇襲後，超過半小時仍然未有警員到場，有蒙面人甚至企圖上車拉走乘客。旅遊巴玻璃窗全部破碎，旅行團已取消巴黎行程，離開法國前往瑞士。網傳照片可見，有旅客的小腿有血漬。馬賽老港口區上周五有人搶掠槍械店，奪去多支狩獵步槍，一人涉嫌持有失竊的霰彈槍被捕。馬賽市長帕揚呼籲增派警員，平息暴力及搶掠。

全國1317人被捕 4區停公交 內政部出動多支警方反恐及戰術部隊應對全國局勢，並在巴黎及市郊額外部署5,000名警員及憲兵，截至昨日共部署4.5萬名警員及憲兵。法國國家憲兵特勤隊（GIGN）、黑豹突擊隊（RAID）及巴黎警方偵查行動隊（BRI）奉召出動，現身騷亂發源地巴黎市郊楠泰爾。約20名蒙面人襲擊巴黎東南面一座監獄，但硬闖失敗。在圖盧茲米拉爾區，示威者以燃燒彈攻擊警局。阿勒斯、里昂及博納伊有警察分局受襲，其中里昂警察分局起火。

內政部長達爾馬寧公布，截至昨日全國共1,317人被捕，被捕人士平均17歲，三分之一是未成年人士，最年幼者僅13歲。全國18個大區中有4個暫停公共交通服務，包括波爾多、法蘭西島、圖爾及里爾。總理博爾內與法國市長協會主席利斯納德發表聯合聲明，指暴力無法解決任何問題，並譴責暴力行為不可接受。

中國大使館表示，法國多地出現暴力衝突以及針對公共設施、個人財產等蓄意破壞行為。巴黎大區等部分地區公共交通亦受到重要影響，有關事態還在持續發酵。大使館呼籲臨時來法人員尤其要提高警惕，謹慎出行。如果遇上緊急情況，請及時報警並聯絡中國駐法國使領館尋求協助。本報綜合報道