曾就開除入稟勝訴 復旦生再被踢出校

【本報綜合報道】內地傳媒上周五報道，上海復旦大學一名學生因被認定考試作弊，前年遭校方開除並注銷學籍資訊。事主認為處分決定程序違法而把學校告上法庭。案件一、二審皆作出撤銷開除處分的判決，但判決生效後一個月，該名學生再次被校方以作弊為由開除。

報道指，小田是復旦大學基礎醫學院臨床醫學專業的本科生，前年11月15日被校方認定在閉卷考試使用通訊設備作弊，其後更被開除。他去年1月5日向校方提告，上海市靜安區法院及上海市第三中級人民法院都認為，復旦大學決定開除小田的學籍前，並未告知他作出該處分的事實、理由和聽取其陳述申辯，屬於程序違法，判處校方撤銷相關處分。

被指作弊 再度告大學 然而，根據復旦大學今年4月7日發出的紀律處分決定顯示，小田再次被開除，理由為在閉卷考試使用手機作弊。兩次開除通知的不同，僅把「通訊設備」改為「手機」。小田再次控告復旦大學，案件上周四在上海市靜安區法院開庭，庭審進行約兩小時，因雙方並未同意調解，法院未當庭宣判。