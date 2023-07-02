男生看守所內亡 父提國賠訴訟 索償458萬

湖南命案存疑 警曾賠21萬 湖南省邵東市19歲高中男生葉飛2021年在看守所內身亡，官方指他自殺；死者父親認為疑點重重，包括兒子雙手被上銬難以自殺。內地傳媒上周四報道，死者家屬提出兩項國家賠償訴訟，向邵東市公安局、邵東市檢察院合共索償420多萬元（人民幣‧下同，約458萬港元）。

葉飛2021年2月與父親葉鵬吵架後用刀弄傷弟弟，之後因故意傷害罪被刑事拘留，羈押在邵東市看守所。同年6月3日，葉鵬接獲社區及看守所人員通知，指兒子與辯護律師會面後，獨自在會見室用膠帶纏住口鼻自殺，送院兩天後搶救無效身亡。醫院發出的死亡告知書顯示，葉飛死因是缺氧缺血性腦病、腦水腫、呼吸心跳驟停、多臟器功能衰竭、代謝性酸中毒。同年6月8日，家屬認可死亡原因鑑定並決定不解剖屍體檢驗，接受看守所支付47萬元（約51萬港元）救助款，同日火化死者遺體。

獨留會見室 延遲送醫 邵陽市檢察院其後發出事故調查通知書，指調查發現少數民警、輔警責任心不強，履職不到位是今次事故發生的直接原因，同時反映出看守所對監管安全重視不到位，監管制度不健全；發現的違規違紀違法問題，將依法依規依紀由有關部門處理。

葉鵬得知兒子被獨留會見室和延遲送醫，所以申請國家賠償，向看守所索償360萬元（約393萬港元）。邵陽市中級人民法院去年9月駁回葉鵬的申請，指涉事兩名民警和一名輔警受審前賠償他19萬元（約21萬港元）並取得諒解，認為其損失獲得填補。法院亦提到，事發當天早上11時06分許，律師離開會見室，葉飛把燈光熄滅，蹲在房間角落用事先藏在身上的黃色膠帶纏繞口鼻；同日下午12時24分許，民警、輔警見狀進入會見室，對事主進行心肺復甦並通知獄醫，12時58分把他送往醫院。

惟葉鵬指救助款和涉事人員的賠償金與國家賠償不是同一個概念，看守所應該負多大比例的責任沒有明確。他向邵東市公安局索賠的案件正在等待湖南省高院覆查，今年5月底以監管不力為由，追加向邵東市檢察院索賠60萬元（約65萬港元），上周三更拒絕邵東市公安局和社區工作人員關於「家裏有甚麼困難可以提」的提議。本報綜合報道