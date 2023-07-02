兩岸國際

潘功勝接任人民銀行黨委書記

中央組織部昨日在中國人民銀行召開領導幹部會議，宣布中共中央決定免去郭樹清的中國人民銀行黨委書記職務，由潘功勝接任；並免去易綱的中國人民銀行黨委副書記職務。60歲的潘功勝曾經在英國劍橋大學深造。2008年任職於中國農業銀行，曾經擔任副行長，2012年6月起出任中國人民銀行副行長。（綜合報道）
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