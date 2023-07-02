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貴州畢節市人大主任59歲病逝
內地傳媒上周五報道，貴州省畢節市人大常委會黨組書記、主任張翊皓上周四因突發疾病不幸離世，享年59歲。張翊皓是貴州德江人，在銅仁師範高等專科學校修讀中文專業，畢業於貴州省委黨校經濟管理專業。他曾經出任貴州省德江縣委常委、政法委書記，遵義市委常委，仁懷市委書記以及畢節市委副書記。（綜合報道）
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