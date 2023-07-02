郭台銘勢獨立參選台總統

國民黨前發言人任新聞聯絡人 失落代表國民黨角逐明年台灣總統選舉的鴻海集團始創人郭台銘，近期動作頻頻，上周五找來國民黨前發言人洪于茜擔任新聞聯絡人，令他獨立參選之說更甚囂塵上。國民黨副主席連勝文同日表示，如果非綠陣營分裂，就等同保送民進黨，希望大家思考是要成為英雄抑或罪人，重申團結才是致勝的唯一方法。

當地傳媒報道，外界盛傳郭台銘將在本月23日國民黨全代會前，宣布獨立參加總統選舉。洪于茜回應時表示，郭台銘辦公室向她指新聞聯絡人要離職，自己在雙方討論後決定答應；又稱不清楚郭台銘動向，自己負責新聞聯絡。洪于茜此前是前總統馬英九基金會秘書，基金會指她因學業有待完成及另有生涯規劃，兩個月前離職。

連勝文憂分裂自損 連勝文上周五出席智庫舉辦的座談會時，被追問傳聞郭台銘可能獨立參選，要如何幫助國民黨總統候選人、新北市市長侯友宜整合。他表示沒有見到郭台銘，但會努力到底，不會放棄整合，並強調這是關鍵的時刻，需要很多人拿出智慧作出抉擇。

台灣總統選舉明年1月13日舉行，暫時有3人獲得提名，分別是民進黨的副總統賴清德、侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲。藍營希望加強內部整合支持侯友宜，特別是前高雄市市長韓國瑜。國民黨黃復興黨部上周六舉辦周年慶暨動員大會，侯友宜與韓國瑜獲得安排坐在一起，是二人首度「合體」，互動熱絡並握手高舉展現團結。

侯友宜韓國瑜同場 侯友宜表示，上屆大選讓韓國瑜身心俱疲，一定要記取教訓，不斷反思檢討；又稱二人在2024年台灣存亡最關鍵時刻不分你我，站起來力挺。同場的國民黨主席朱立倫感謝韓國瑜撥冗參與活動，形容對方是「戰將中的戰將」，第一時間表達支持侯友宜與國民黨立委參選人；他強調要結合所有非綠、在野的朋友，促成政黨輪替。

另一方面，第九屆兩岸智庫學術論壇上周三在浙江湖州舉行，逾60位中國大陸與台灣的兩岸關係研究學者出席。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山接受訪問時透露，會上的中國大陸學者對明年台灣大選的關心程度勝過以往，同時較少談及「武統」，會議氣氛良好；又指明年選舉後台灣無論何黨執政，都要面對北京促統問題。本報綜合報道