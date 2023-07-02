美加強陸基中程火力 成功試射戰斧

【本報綜合報道】美國目前全力建立中程導彈能力，應對中國及俄羅斯的導彈威脅。美國陸軍上周三宣布成功展示利用中程能力（Mid-Range Capability）陸基系統，實彈發射一枚戰斧陸攻巡航導彈，確認這套去年12月才接收的武器系統原型，已經具備全面作戰能力。軍方預計有望最快今年實現部署，強化長程精確打擊火力。

戰斧巡航導彈射程逾1600公里 美國軍方在新聞稿未有透露發射地點，僅表示由陸軍快速能力及關鍵技術辦公室旗下的中程能力項目辦公室，與陸軍第一多領域特遣隊及海軍無人航空及打擊武器項目執行辦公室上周二聯手進行。陸軍第一多領域特遣隊士兵讓作戰中心與發射器通訊，發射戰斧陸攻巡航導彈。今年較早時，中程能力陸基系統成功進行另一次實彈測試，發射具備防空、反導、反艦、陸攻能力的標準6型導彈。

美國陸軍多領域特遣隊設有一個戰略火力營，它由三大長程精確火力組成，分別是射程500公里的精準打擊導彈、中程能力系統、射程2,775公里的長程高超音速武器。中程能力系統使用的戰斧陸攻巡航導彈，射程超過1,600公里；標準6型導彈現時射程460公里，美國海軍正在研發增程型，擴大射程至1,600公里以上。