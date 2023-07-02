歐盟冀對華去風險 無意脫鈎

憂慮台海局勢愈趨緊張

政策文件視電動車電池和半導體的化學製品供應鏈在中歐關係中特別脆弱，歐盟會繼續減少在關鍵領域的依賴和弱點，包括供應鏈，會在必要和恰當領域去風險和多元化，強調無意與中國脫鈎。歐盟亦呼籲中國向俄羅斯施壓，停止侵略烏克蘭，立即、完全及無條件地從烏克蘭撤軍。在台灣問題，歐盟表明憂慮台灣海峽局勢愈來愈緊張，反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。