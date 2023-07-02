歐盟冀對華去風險 無意脫鈎
【本報綜合報道】歐盟成員國領袖上周五在比利時首都布魯塞爾召開峰會，會後公布歐盟官方政策立場。針對中國，歐盟表明無意與中國脫鈎，而是「去風險」，保護歐洲的經濟利益，論調較非官方的脫鈎立場溫和。
憂慮台海局勢愈趨緊張
政策文件視電動車電池和半導體的化學製品供應鏈在中歐關係中特別脆弱，歐盟會繼續減少在關鍵領域的依賴和弱點，包括供應鏈，會在必要和恰當領域去風險和多元化，強調無意與中國脫鈎。歐盟亦呼籲中國向俄羅斯施壓，停止侵略烏克蘭，立即、完全及無條件地從烏克蘭撤軍。在台灣問題，歐盟表明憂慮台灣海峽局勢愈來愈緊張，反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖。
歐盟委員會主席萊恩指，與中國「外交去風險」是歐盟政策核心，讓歐盟可以在俄羅斯問題對華強硬，同時讓中歐在貿易和氣候暖化等議題保持溝通。她提到歐盟對華貿易逆差過去10年幾乎增加3倍至約4,000億歐元（約3.4萬億港元），歐盟會採取新壁壘，應對技術外洩和減低對電動車原料等的依賴。
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