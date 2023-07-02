美軍頭指華未決定2027年武統

【本報綜合報道】美國參謀長聯席會議主席米利上周五在華盛頓出席全國記者俱樂部活動，指無迹象顯示北京決定2027年攻打台灣，美軍須保持優勢阻嚇中國大陸；中美關係可能決定本世紀地緣戰略歷史，視乎兩國持續競爭抑或爆發戰爭。

稱美軍須續維持優勢懾華 米利指雖然北京要求解放軍準備好2027年攻台，但無證據表明中國領導人已作出決定，美國和其他國家仍然有時間游說陸方武力攻台是壞主意，只要美方與盟友保持正在減弱的對中國大陸軍事優勢，就能夠讓北京不攻台。他指美軍行動得愈快就愈快維持軍事優越，相信美軍能夠阻止戰爭發生，即使爆發戰爭也將取勝。

日辦非官方台海兵棋推演 米利指，中國尋求以財力強軍，試圖改寫國際秩序，美國應專注未來的衝突種類，從而對抗中方的軍事野心。他提出美軍需要加速現代化，接受未來戰事和戰爭基本特點的概念，同時以激進的方式進行改變，否則難以在未來的作戰環境行動。

另外，日本戰略研究論壇本月將在東京舉辦非官方台灣海峽危機兵棋推演，今次着重中國大陸對台封鎖及大規模進攻情況，並模擬必要時的危機管理、戰場管理、協同防衞。這是繼2021年8月首次舉辦以來的第3次兵棋推演，前兩次主要以美國與日本相關人員為主，今次邀請台灣國防學者參與，是首次美日台共同兵棋推演。