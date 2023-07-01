加國公園現4500年原住民文物

【本報綜合報道】加拿大安大略省哈密爾頓市近日在公園挖出一批原住民文物，其中一個石頭製成的箭尖更估計有4,523年歷史。當局表示，已邀請至少4個原住民部族加入考古工作，以進一步研究文物的背景。目前挖掘工程仍在進行，預計在下周前完成。

另藏古錢幣軍用鈕扣 哈密爾頓市議會公布，當局今年6月初在市中心的維多利亞公園挖出原住民文物，除石箭尖外，還包括估計有1,523年歷史的三角形石尖、5塊燧石片。至於非原住民文物，則包括一枚1859年的維多利亞女王硬幣、一顆1860年製造的軍用鈕扣和一塊雕刻過的骨牌。官員指出，原以為該地區是一個歐裔加拿大人遺址，發現原住民文物出乎意料。

麥克馬斯特大學英語、文化和原住民研究系副教授蒙圖爾（Rick Monture）直言，在城市核心區附近發現原住民文物並不令人驚訝，因為安大略省南部大多數城鎮都建於原住民村莊上，以獲得乾淨水源，「你也許能在任何一個街區，用鏟子挖出一些值得注意的東西」。