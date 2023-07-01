旅法熊貓誕子送往成都

按照中法大熊貓合作研究協議規定，旅法大熊貓「圓仔」和「歡歡」在當地誕下的兒子「圓夢」，本月25日返回四川成都大熊貓繁育研究基地。「圓夢」2017年8月4日在法國博瓦勒野生動物園出生，是首隻出生在法國的大熊貓。因新冠疫情、行政等原因，牠未能夠如期本月初返華。（綜合報道）