兩岸國際

《國家地理雜誌》告別報攤

美國《國家地理雜誌》創刊135年，記錄許多歷史、科學及自然界等題材故事，雜誌本周將解僱最後一批特約撰稿人，明年起不再在美國報攤出售紙本雜誌。內部員工4月獲知今次裁員，是母公司迪士尼裁員潮一部分，今輪裁減17個編輯職位，包括紙本雜誌專職撰稿人、播客節目員工及一批編輯。（綜合報道）
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