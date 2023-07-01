廣島原爆17留學生亡 將入名冊

【本報綜合報道】日本廣島大學周四表示，已經向廣島市申請把經歷二次大戰原爆後去世的17名留學生，登記到原爆死難者名冊。目前官方受理申請，確認後將在今年的和平紀念儀式供奉至原爆慰靈碑。

包括9名中國人

新增名單包括9名中國留學生及8名南方特別留學生，他們在廣島大學的前身廣島文理科大學、廣島高等師範學校就讀。廣島大學表示，由學校申請把留學生列入原爆死難者名冊尚屬首次，1945年8月6日在校園和宿舍等地遇上原爆的留學生估計有20人，其中6名中國留學生當天死亡；距離原爆中心約900米宿舍內的兩名馬來西亞留學生一個月內離世。其他6名較後時間去世的人士來自印尼和汶萊，包括已故汶萊前總理哈林，他2016年以94歲之齡辭世。