廣島原爆17留學生亡 將入名冊
【本報綜合報道】日本廣島大學周四表示，已經向廣島市申請把經歷二次大戰原爆後去世的17名留學生，登記到原爆死難者名冊。目前官方受理申請，確認後將在今年的和平紀念儀式供奉至原爆慰靈碑。
包括9名中國人
新增名單包括9名中國留學生及8名南方特別留學生，他們在廣島大學的前身廣島文理科大學、廣島高等師範學校就讀。廣島大學表示，由學校申請把留學生列入原爆死難者名冊尚屬首次，1945年8月6日在校園和宿舍等地遇上原爆的留學生估計有20人，其中6名中國留學生當天死亡；距離原爆中心約900米宿舍內的兩名馬來西亞留學生一個月內離世。其他6名較後時間去世的人士來自印尼和汶萊，包括已故汶萊前總理哈林，他2016年以94歲之齡辭世。
廣島大學校長越智光夫指出，希望確認學生成為原爆受害者，向和平邁出第一步。南方特別留學生是日本在太平洋戰爭中創設的國費留學制度，在東南亞日佔區選拔，旨在培養親日精英，1943年和1944年共有205人赴日留學。
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