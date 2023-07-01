進口日本食品禁令 歐盟或撤銷
【本報綜合報道】日本傳媒昨日報道，歐盟委員會正在展開最後協調，計劃完全撤銷2011年福島核災後對日本食品的進口限制，預計最快本月底公布。一旦撤銷進口限制，日本福島等10縣水產及菇類出口歐洲，不再需要提供放射性物質檢測證明。
有利與中韓談判
歐盟委員會根據監測等科學見解，認為撤銷限制合理。報道指，預料撤銷日本食品進口限制，將成為本月比利時布魯塞爾舉行的日本歐盟首腦會談議題。倘歐盟27國同意撤銷，將加強日本日後與中韓談判的地位。歐盟委員會發言人表示，食品安全是極其重要的優先事項，核災以來針對日本食品附加特別條件的做法正是出於上述原因。發言人還指出，歐盟會定期審議措施，如有必要會考慮最新進展和新的科學數據作出修改。惟發言人拒絕證實，會否撤銷對日本食品的進口限制。
福島核災發生後，全球有55個國家及地區限制進口日本農林水產品和食品，美國前年9月撤銷限制，歐盟一個月後放寬限制，不要求人工栽培的菇類提供產地證明。
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