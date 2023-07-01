進口日本食品禁令 歐盟或撤銷

有利與中韓談判

歐盟委員會根據監測等科學見解，認為撤銷限制合理。報道指，預料撤銷日本食品進口限制，將成為本月比利時布魯塞爾舉行的日本歐盟首腦會談議題。倘歐盟27國同意撤銷，將加強日本日後與中韓談判的地位。歐盟委員會發言人表示，食品安全是極其重要的優先事項，核災以來針對日本食品附加特別條件的做法正是出於上述原因。發言人還指出，歐盟會定期審議措施，如有必要會考慮最新進展和新的科學數據作出修改。惟發言人拒絕證實，會否撤銷對日本食品的進口限制。