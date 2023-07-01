新省前女省長 涉夥同議員貪腐

貝雷吉克莉安2017年至2021年擔任省長，馬奎爾1999年至2018年出任省議員。該份耗時數年、檢視省內政客與中國交易報告指出，貝雷吉克莉安任內沒有通知委員會，與她存在密切關係的馬奎爾可能犯下貪腐行為，涉嫌違反省長守則。直至2020年，她承認與馬奎爾發展「秘密親密個人關係」，馬奎爾當時因透過與中國之間商業交易獲利而受查。當委員會翌年調查行為有否構成違反公眾利益時，她宣布辭職。

報告指馬奎爾助華拓商機

報告提及，馬奎爾2012年至2018年因移民計劃及其他不當做法，例如濫用其省議員身份，協助一個中國商業協會在多個南太平洋島國開拓商機，以及2012年收取一筆款項，向中方官員介紹時任省長奧法雷等，連串行為或構成嚴重貪腐。報告出爐後貝雷吉克莉安稱其律師會審視內容，又指任何時候都盡最大努力維護公眾利益。至於馬奎爾目前面臨多項刑事指控，表明不會認罪。