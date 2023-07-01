陸軍戰術導彈系統 傳美擬向烏提供

美國傳媒周四報道，隨着俄羅斯瓦格納集團僱傭兵叛變令俄軍高層出現動盪，加上烏克蘭戰場的不確定因素，美國考慮批准向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統（ATACMS），它射程300公里，可以打擊俄方縱深目標。美國國防部發言人賴德同日否認報道，表示沒有關於對烏援助陸軍戰術導彈系統的迫在眉睫決定。

官員透露，相關決定仍然等待美國最高層批准，迹象顯示白宮已經意識到未來數周迫切需要加強支援烏克蘭作戰。瓦格納集團的未遂兵變，令美國及歐洲官員認為現時俄羅斯國內局勢動盪，也許是時候向烏方提供先進武器。歐洲官員私下一直施壓美國，要求向烏克蘭供應射程更遠的導彈。烏克蘭國防部高官透露，最近數周收到美國態度轉變的積極信號。根據美國及歐洲盟友的公開聲明，烏克蘭需要陸軍戰術導彈系統的部分原因，是為了打擊克里米亞半島的俄軍伊朗製自殺式無人機基地。

另有消息指供應集束彈藥 由於擔心烏克蘭利用陸軍戰術導彈系統攻擊俄羅斯領土，觸發更廣泛衝突，美國此前一直拒絕提供，並公開表示根據戰場動態評估對烏克蘭的援助，但官員指兩個月前陸軍戰術導彈系統不在討論範圍。美國國會眾議院外交事務委員會上月初通過決議，施壓白宮及國防部，要求提供陸軍戰術導彈系統予烏克蘭。這款導彈可以從M142高機動多管火箭系統發射，打擊前線後方的俄軍後勤、指揮和控制節點，迫使俄軍把補給及指揮所撤往前線後方300多公里的地方，增加補給戰鬥部隊的難度。

也有美國傳媒昨日引述知情人士報道，拜登政府「強烈考慮」批准向烏克蘭轉移備受爭議的集束彈藥，預計白宮很快作出最終決定；一旦「開綠燈」，烏克蘭最快可能透過本月新一輪的美國軍事援助獲得，這款武器將對戰場形勢產生重大影響。烏克蘭去年已經敦促美國提供集束彈藥，但美方擔心傷及平民，加上英國、法國、德國等主要盟友是《集束彈藥公約》的簽約國，所以一直拒絕向烏方提供這款武器。

與此同時，美國官員周四向傳媒表示，瓦格納集團上月24日發動武裝叛亂期間，拜登政府要求烏克蘭官員不要在俄羅斯境內發動秘密攻擊行動，一來不明確知道僱傭兵領袖普里高津當時的計劃，二來不想讓俄羅斯總統普京有藉口，聲稱這場兵變由美國或烏克蘭策劃。值得留意的是，俄羅斯外交部長拉夫羅夫周三透露，俄方收集的訊息顯示，美國告知烏克蘭不要乘機在俄羅斯境內，展開破壞行動及其他挑釁。本報綜合報道