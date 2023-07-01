不滿新法規定付費轉載 Google搜尋器將移除加媒新聞
【本報綜合報道】加拿大國會早前通過《線上新聞法案》，要求美國互聯網公司Google和社交網Facebook付費轉載加拿大媒體的新聞報道。Google在周四宣布，計劃在新法今年底實施時，移除Google搜尋器所有加拿大傳媒的新聞內容及連結。
高官斥不負責任
Facebook日前已經宣布類似行動，Google全球事務總裁沃克（Kent Walker）表示公司認為《線上新聞法案》不可行，不相信規管程序能解決立法的結構性問題，已經通知加拿大政府當新法生效時，Google將移除旗下搜尋器、產品中加拿大媒體報道的連結。Google亦結束在加拿大的News Showcase項目，根據這項計劃，Google與加拿大150間新聞出版機構簽訂協議。
加拿大遺產和多元文化部長羅德里格斯反駁，科技巨企寧願斥資改變平台禁止加拿大人瀏覽本地和質素好的新聞，也不願向新聞機構支付公平的份額，這表明Google不負責任和脫離現實，尤其是當它從加拿大用戶身上賺取數十億美元。
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