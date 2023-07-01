分析指裁決有利白人亞裔學生

【本報綜合報道】在美國聯邦最高法院平權招生案敗訴的哈佛大學，曾經委託經濟學家估算，若取錄過程中不考慮種族因素，將令2019年學年錄取非裔和西班牙裔學生比例，由合共27%大跌至15%，相應份額由白人和亞裔取代，估算結果與已經禁止平權招生的加州大學柏克萊分校相符。

非裔西班牙裔 向上流機會減 美國《華盛頓郵報》周四分析過去30年的數據，發現禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利，熱門頂尖大學的學生種族多元化因此降低，但其他大學的學生種族多元化增加。以加州為例，禁止大學平權招生的規定1998年實施後，加州大學柏克萊分校的非裔和西班牙裔學生驟減50%，流失學生可能轉往其他競爭較不激烈的公立大學就讀。

專門研究加州禁止平權招生長期影響的耶魯大學經濟學助理教授布利米爾（Zachary Bleemer）說，轉到競爭較不激烈的公立大學就讀的非裔和西班牙裔學生，畢業率因此降低，繼續攻讀研究院的比例也減少，畢業後收入同樣略遜一籌。若他們在頂尖學校就讀，或能夠建立人際脈絡，最後在職場上轉化成高薪待遇。相較之下，白人和亞裔學生在禁止平權招生前後的薪酬水準大約不變。