拜登：重大倒退 特朗普：偉大日子

拜登

【本報綜合報道】美國總統拜登周四表明強烈反對聯邦最高法院裁定平權招生違憲，形容這使數十年的先例和重大進展倒退，誓言不能夠讓此成為最終答案，呼籲大學引入新招生標準，例如考慮申請人所克服的逆境，以符合保護多元化和擴大機會。前總統特朗普認為這是美國的偉大日子，將令美國與世界其他國家保持競爭力。

賀錦麗附和拜登 拜登批評許多人誤解平權招生計劃，以為是允許不合格學生優先於合格學生被錄取，事實上學生首先滿足學校要求資格，大學才會考慮成績以外的其他因素，例如種族。他強調美國最大的優勢之一是種族多元化，令美國充分發掘人才，大學和國家才會更加強大。擁有亞裔及非裔血統的副總統賀錦麗同樣批評裁決倒退，裁決使學校變得不那麼多元化，將損害所有學生的受教育經驗。

特朗普歡迎最高法院裁決，認為擁有非凡能力和其他一切成功所需的人，包括美國國家的偉大未來，終於得到回報，說：「這是每個人都在等待和希望的裁決，結果令人驚訝。我們最偉大的思想必須得到珍視。我們將回到所有的擇優錄取，這才是應有的方式！」

特朗普