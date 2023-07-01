美大學招生 考慮多元種族 最高院裁違憲 爭議再掀

美國聯邦最高法院周四裁定，哈佛大學及北卡羅萊納大學教堂山分校的平權招生計劃違憲，代表放棄40多年來的先例，今後全美大學招生時停止考慮種族因素。總統拜登直指聯邦最高法院成為「無賴」，但國內亞裔歡迎裁決，稱這是美國夢宗旨的重現，也回歸到真正的平等主義，他們不再作為「二等公民」。

學生組織9年前已提控 學生公平招生組織（SFFA）2014年控告哈佛大學及北卡羅萊納大學教堂山分校招生時歧視亞裔申請人，例如在「親和力」、「勇氣」、「善良」等評分範疇上，對亞裔美國學生的評分始終較低，導致亞裔申請人利益受損，違反1964年《民權法案》；該法案禁止接受聯邦資助的機構基於種族、膚色或國籍歧視。哈佛大學否認所有種族歧視指控，並在2019年及2020年兩次審訊中勝訴，SFFA上訴至聯邦最高法院。

9名聯邦最高法院大法官分別以6票對3票，以及6票對兩票比數裁定，北卡羅萊納大學教堂山分校和哈佛大學招生計劃違反憲法第14修正案的平等保護條款。由於自由派大法官杰克遜（Ketanji Brown Jackson）曾經在哈佛大學監事會任職和取得學位，因此需要迴避哈佛大學一案。首席大法官羅伯茨（John Roberts）在主要意見書表明，他們從未准許大學以平權方式營運招生項目，今天也不會允許上述做法。

亞裔歡迎 指歷史新篇章 羅伯茨表示，正如各方同意，今次主要意見書中任何內容，都不應該被解釋為禁止大學考慮申請人的生活受其種族影響。不過，自由派大法官索托馬約爾在不同意見書表明，裁決推翻數十年的先例和重大進展，指摘最高法院把不涉膚色的表面規則作為憲法原則，但在一個種族隔離普遍存在的社會中，膚色一直及仍然將很重要。

SFFA成員、21歲加拿大華人卡爾文‧楊（Calvin Yang，音譯）形容，裁決開啟亞裔在美國歷史的全新篇章。他自述2020年前報讀哈佛大學時成績優良，但申請制度不利亞裔，於是掩蓋自己是非常有天賦的鋼琴演奏家，擔心招生官有成見，校方最終拒絕其申請。卡爾文‧楊表示，在亞裔美國人社區中，膚色不利報讀大學是「公開秘密」，又舉例說網上論壇或家長聊天群組充斥如何使申請不像亞洲人的提示。

亞裔教育聯盟與不同族裔的家長在最高法院前慶祝，聯盟主席趙宇空稱「亞裔抗爭35年，終於等到這一天」，從此步入不涉膚色的入學時代。他指會監察各公立和私立大學執行無關種族的錄取制度，並呼籲校方審核學生申請材料時遮蓋學生姓氏。

最高法院今次裁決推翻1978年和2003年，確立高等院校擁有招生時考慮種族因素權利的裁決。2003年案件勝訴人、現任哥倫比亞大學校長鮑林格（Lee Bollinger）表明反對最新裁決，強調平權招生計劃帶來很多好處，例如種族多元化學習環境增加跨種族理解、阻止陳規定型的思維，但認為這是大學放棄過時招生政策的機會。本報綜合報道