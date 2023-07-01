美魔女案辯護律師 收恐嚇電話

【本報綜合報道】內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與前男友法子英因犯綁架、搶劫、殺人案，經法院兩次審理，勞榮枝均被判處死刑。勞女辯護律師吳丹紅周三表示，近日接獲恐嚇電話，指假如當事人被發回重審或改判，將殺死吳丹紅全家，來電者更自稱「正義人士」。吳已經透過助理報案，獲警方受理。

來電者稱正義人士

據吳的趙姓助理提供錄音顯示，電話號碼來自江西鷹潭，來電者聲音是一名男性，對方表示不怕被錄音。據此前報道，案件二審期間，吳丹紅提出認定勞榮枝犯故意殺人罪缺乏充分的客觀證據，又指當事人是法子英作案的從犯。今年3月，最高人民法院的法官當面聽取吳的辯護意見，又接收其遞交約20萬字的辯護材料。目前，勞榮枝的死刑覆核情況尚未公布。