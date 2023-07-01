山西企業瞞報礦難 無視17死蒙混過關

內地傳媒報道，山西省忻州市代縣精誠礦業有限責任公司2007年至2015年瞞報多宗礦難事件，至少未上報17名礦工死亡。山西省應急管理廳昨日將報道內容通知業務處室，公安等相關部門成立聯合調查組，展開調查核實情況。

精誠鐵礦位於代縣縣城東北30里外的大山中，車程約一小時，去年9月1日發生滑塌事故導致3人死亡，之後與全縣其他鐵礦一直處於停產整頓狀態。進入精誠鐵礦設有檢查點，外來車輛如沒允許不能入內。周四報道指，內地傳媒記者上月中旬進入該鐵礦，發現除了數名看守人員外，彩鋼工房不見人影，採礦洞也被封住。

業界指逾3人死亡會追究責任 礦難死者家屬李佳欣指出，丈夫王正平去年8月8日焊接風管，詎料發生爆炸炸死他。鐵礦公司主動與她聯絡，政府因不知道發生此事而沒有派人來。業內人士指，代縣有潛規則，死亡人數在兩人至3人是能夠隱瞞的數字，超過就會被追究責任，可能導致鐵礦停產整頓；鐵礦公司為了避免造成進一步損失，於是決定不向政府通報事故。

內地傳媒記者調查鐵礦的工作制度，通常是工頭承包採礦業務後，將工作分配下級。工頭與鐵礦老闆簽訂協議，約定雙方按比例分擔礦上出現死亡事故責任，後來就將責任全移交由工頭及其下屬全責承擔，但需要鐵礦老闆提高鐵礦回收價。

其中有一次發生死亡事故，工頭和鐵礦老闆互相指摘對方瞞報，該名工頭被判終身監禁並死於獄中。

該名記者日前接到舉報，由開始開採至去年「9•1」滑塌事故發生，除上述去年9月1日公開的3名死者外，還有30多名礦山工作人員在精誠鐵礦因安全生產事故死亡，但一直被隱瞞。內地傳媒輾轉到山西、陝西、重慶等地，先後尋訪20個村莊，調查核實舉報內容，發現至少涉及17名礦工，在「9•1」滑塌事故前兩個月有至少另外3名礦工死亡被瞞報。本報綜合報道