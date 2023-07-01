廈門人大前主任 受賄逾億認罪

案情指，陳家東2000年至2022年利用職務便利及地位形成的便利條件，為有關單位和個人在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合9,415萬餘元（人民幣‧下同，約1.02億港元）；2015年至2017年，利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人侵吞國有財產341萬元（約369萬港元）；2013至2014年間，違規向開發商多支付工程款項，造成國有財產損失1.9億元（約2.09億港元）。