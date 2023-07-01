廈門人大前主任 受賄逾億認罪
【本報綜合報道】福建省廈門市人大常委會前主任陳家東受賄、貪污及濫用職權案，周四已在江西省南昌市中級人民法院開庭處理。陳家東當庭認罪悔罪，擇期宣判。
案情指，陳家東2000年至2022年利用職務便利及地位形成的便利條件，為有關單位和個人在林地審批、項目承攬等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合9,415萬餘元（人民幣‧下同，約1.02億港元）；2015年至2017年，利用擔任漳州市委書記職務上的便利，夥同他人侵吞國有財產341萬元（約369萬港元）；2013至2014年間，違規向開發商多支付工程款項，造成國有財產損失1.9億元（約2.09億港元）。
潮州前市長涉違紀受查
另一方面，廣東省紀委監委官網昨發布消息，潮州市前市委副書記、市長何廣延涉嫌嚴重違紀違法，目前接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。何廣延前年8月到潮州市工作，出任市委副書記、市長，潮州市第十六屆人大常委會第九次會議去年12月決定，接受他辭去市長職務的請求，他此後任廣東省水利廳一級巡視員。
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