內地高溫今輪頂峰 南方10天降雨

中央氣象台預計，昨天日間，北京、天津、河北、河南、福建、廣西、廣東等地有35℃至37℃高溫天氣，其中北京、天津、河北中南部、河南北部等地部分地區最高可以達到38℃至39℃，局部地區可超過40℃。昨天至明日，華北、黃淮、汾渭平原等地高溫持續，部分地區最高氣溫可達40℃，未來10天北京、天津、河北等地高溫日數可以達到8天至9天。