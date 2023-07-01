內地高溫今輪頂峰 南方10天降雨
【本報綜合報道】中央氣象台昨日繼續發布高溫黃色預警，預計今日高溫範圍和強度達到本輪頂峰，北京、天津、河北大部分平原地區、山東西北部、河南北部可能出現大範圍40℃以上高溫。內地南方未來10天持續出現多雨天氣，湖南湘西州周四起遭遇強降雨，多地出現內澇。
中央氣象台預計，昨天日間，北京、天津、河北、河南、福建、廣西、廣東等地有35℃至37℃高溫天氣，其中北京、天津、河北中南部、河南北部等地部分地區最高可以達到38℃至39℃，局部地區可超過40℃。昨天至明日，華北、黃淮、汾渭平原等地高溫持續，部分地區最高氣溫可達40℃，未來10天北京、天津、河北等地高溫日數可以達到8天至9天。
湖南洪澇 交通受阻
湖北東部和南部、安徽中南部、江蘇南部、上海北部、浙江西北部、湖南東北部、江西北部、貴州西北部等地部分地區昨日將有暴雨，湖北東南部等地或有100毫米至180毫米大暴雨，部分地區並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣。湖南省氣象台周四及昨日均發布暴雨藍色預警，保靖縣和古丈縣昨日發出暴雨紅色預警，古丈縣紅石林最大降雨量283.3毫米，內澇嚴重，多處路段交通受阻。
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