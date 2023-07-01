加國防長訪英 稱續派艦艇駛台海

【本報綜合報道】美國及加拿大上月初各自派出一艘軍艦穿越台灣海峽，中國軍艦追蹤監視並近距離攔截。正在英國訪問的加拿大國防部長阿南德周四表明，加拿大艦艇將持續依據國際法穿越南海、東海、台灣海峽，維護國際規範和準則。

聚焦印太議題 阿南德與英國國防大臣華禮仕舉行雙邊會談，討論烏克蘭、北約、太平洋等多項議題，其後應倫敦智庫邀請發表演說，聚焦印太議題。阿南德強調，加拿大作為太平洋國家，將致力與盟友夥伴合作，促進區域的和平穩定以及自由開放。她提到，該國去年首次發布的印太戰略揭示長遠的行動藍圖，將在所有領域強化與印太區域的關係，面對中國時如有必要將提出挑戰，但也願意與華合作解決共同面對的問題。

阿南德形容，中國是日趨具破壞力的全球強權，而且愈來愈漠視國際規則和規範。加拿大計劃今年在印太區域部署的軍艦將由兩艘增至3艘，並將首度動用母港在大西洋海岸的艦艇。對於加方是否支持北約設立亞洲辦公室，她回應時稱未有定案。