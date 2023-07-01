殲20搭載自製渦扇15引擎首飛

內地傳媒昨日報道，近日流傳消息指，中國自行研發的戰機引擎渦扇15安裝在最新一架解放軍殲20隱形戰機原型機（上圖），並且在四川省成都市成功首飛，引起海外關注。官方暫未證實上述消息，但指渦扇15（下圖）在此前的指標上進行很多改良，已經通過多次測試，基本上達到可以使用的標準。