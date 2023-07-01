謝鋒籲工商界推動中美關係

【本報綜合報道】內地傳媒昨報道，中國駐美國大使謝鋒指工商界要做中美關係的負責任利益攸關方，採取理性務實的態度，拿出實在行動維護雙方共同利益、市場經濟和自由貿易，推動中美關係止跌企穩、回歸正軌，造福兩國人民和全世界。

謝鋒周三出席美國先進醫療技術協會會員企業早餐會，並於會上發表演講。謝鋒表示，企業家有把握大勢的遠見、敢為人先的勇氣、開放合作的胸懷，當今世界最需要這種企業家精神。他指大環境好，企業才能安心發財，中美關係惡化，工商界首當其衝。

華駐英大使訪伯明翰中國城 謝鋒強調，對外開放是中國的基本國策，只有繼續開放，中國式現代化才能實現。他指出，中國沒有任何理由關門，反倒是有些國家想要對中國關上大門；中方將繼續推進高水平對外開放，持續擴大市場准入，依法保護外商投資權益。

另一方面，中國駐英國大使鄭澤光和夫人華梅參贊周三訪問英國伯明翰市中國城。鄭澤光表示，中方希望與英方相向而行，在相互尊重、互不干涉內政、平等互利的基礎上，發展健康穩定的合作關係。他指中國正以自身的穩定性和確定性給動盪不安的世界帶來新機遇、注入正能量，強調中方的對英政策一貫且明確。