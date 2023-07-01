美再向台售武 涉款34億

拜登任內第10次 京斥破壞和平 美國國防部周四公布，美國國務院批准向台灣出售彈藥及後勤支援，合共總值4.4億美元（約34.32億港元）。中國大陸外交部發言人毛寧昨日回應指，陸方堅決反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器的立場一貫和明確，呼籲美方停止向台灣出售武器，停止製造新的台灣海峽局勢緊張因素，停止危害和平穩定。

兩筆對台軍售中，一筆是向台灣提供後勤支援，約值1.08億美元（約8.42億港元），項目包括採購輪式汽車、武器及其他相關裝備的備件和維修零件。另一筆是售賣彈藥，台灣要求採購30毫米彈藥，包括高爆燃燒曳光彈、多用途彈和訓練彈，估計約值3.322億美元（約25.9億港元）。美國國防安全合作局表示，今次軍售有助提升台灣安全，協助維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟發展，借由促進台灣持續性的軍事現代化並保持可靠的防衞能力，可以支持美國外交政策和國家安全目標。

將設老虎小組 解延遲交付問題 這是美國總統拜登2021年1月上任以來，美方第10次對台軍售，也是今年第二宗軍售案。惟美國目前仍然積壓大量對台軍售訂單，引起國會共和、民主兩黨的議員不滿。眾議院周二成立專門負責改革美國對外軍售程序的專責小組「技術、產業及政府戰備交流組」，俗稱「老虎小組」，檢視軍售拖延交付的原因，並立法優化程序。

上述「老虎小組」由外交事務委員會和軍事委員會成員組成，共和黨議員沃爾茲（Mike Waltz）和民主黨議員莫爾頓（Seth Moulton）領導。沃爾茲表示，美國對外軍售程序的延誤，為全球許多盟友帶來風險，將領導小組審視美方對外交付武器的程序，希望透過立法解決延遲交付等問題。莫爾頓形容，軍售是美國外交和國家安全的關鍵工具，台灣等夥伴採購美方武器是因為有需求，應該盡快獲得所需軍備。

與此同時，英國傳媒周四刊登美國前總統特朗普的專訪，他提到對俄烏局勢和中國的看法，揚言若自己是美國總統，會要求中方在限時內關閉在古巴的間諜站，否則向中國商品加徵重稅；又拒絕評論在北京攻台時，美國會否向台方提供軍事支援。

倘封鎖台灣 全球勢損失21萬億 另一方面，澳洲智庫經濟學與和平研究所周三發表2023年全球和平指數，提及若中國大陸決定封鎖台灣，可能在行動的第一年就導致全球經濟損失2.7萬億美元（約21萬億港元），規模約是2008年金融海嘯導致損失的兩倍。報告預計台灣經濟會因北京的封鎖行動而急劇萎縮近40%，而作為主動方的中國大陸經濟亦會萎縮7%，其5個主要貿易國美國、日本、南韓、德國、澳洲，都是有軍事聯盟關係的民主國家。本報綜合報道