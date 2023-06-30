傳統計法作廢 南韓人均年齡變細

【本報綜合報道】南韓是最後一個以嬰兒在子宮時開始計算年齡的東亞國家，即嬰兒一出生便是一歲。南韓前日廢除上述年齡計算方式，改為依照個人實際出生的日期計算年齡，代表現時每個南韓人即時年輕一歲或兩歲，令當地人非常興奮。

新制不影響現有系統 在舊制度下，每個人歲末年初都會增加一歲，而不是實際生日當天，例如嬰兒在12月31日出生，在翌年1月1日就會是兩歲。南韓法制處處長李完揆（Lee Wan-kyu，音譯）表示，廢除傳統制度改為全面採用國際標準，將大幅減少因年齡計算而引發的混亂，而徵兵、入學，以及計算飲酒和吸煙法定年齡是由另一套年齡計算系統確定，因此新方法不會造成制度混亂。

中國、日本、北韓早年已放棄傳統年齡計算制度，南韓一直沿用。不少南韓民眾歡迎新措施，首爾一名27歲辦公室職員表示，按照傳統的年齡制度，他明年就要滿30歲，但新制讓他感覺變年輕，「有更多時間，真是太好了」。一名明年將滿60歲的家庭主婦，對忽然年輕了一歲而感到非常興奮。