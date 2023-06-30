中國天眼揭納赫茲引力波存在證據

【本報綜合報道】搜尋納赫茲引力波是國際物理和天文領域備受關注的焦點問題之一。由中國科學院國家天文台等單位科研人員組成的中國脈衝星測時陣列（CPTA）研究團隊，利用位於貴州省的全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），探測到納赫茲引力波存在的關鍵證據。相關成果昨日在學術期刊《天文和天體物理學研究》線上發表。

監測出相關四極信號 CPTA研究團隊利用中國天眼對57顆毫秒脈衝星進行長期系統性監測，基於獨立開發的軟件，對時間跨度為3年5個月的數據分析研究，在4.6西格瑪置信度水準（誤報率小於50萬分之1）上發現具有納赫茲引力波特徵的四極相關信號證據。內媒形容這是重要突破，對理解宇宙結構形成等具有重要意義。

中科院國家天文台台長常進表示，納赫茲引力波探測靈敏度強烈依賴觀測時間跨度，美國、歐洲、澳洲科研團隊已分別開展約20年的納赫茲引力波搜尋，CPTA研究團隊充分利用中國天眼優良性能，以數據精度、脈衝星數量和數據處理算法上的優勢，使中國納赫茲引力波探測和研究同步達到世界領先水準。