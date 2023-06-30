日核污水設備 快完成檢查

日本原子能規制委員會委員長山中伸介周三估計，東京電力公司福島第一核電站核污水排放入海設備檢查工作，最快下周取得合格，意味相關準備工作接近尾聲。今日山中伸介解釋，規制委周三至今日會到現場確認，再於下周三例行會議上匯報檢查結果，最快同月上旬給予代表檢查合格的「結束證」。（綜合報道）