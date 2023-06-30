潛水器殘骸 疑藏人體組織

美國深海探索公司海洋之門潛水器泰坦號上周日出發前往參觀鐵達尼號殘骸，卻在途中解體，造成5人死亡。殘骸周三運往加拿大紐芬蘭與拉布拉多省聖約翰斯港口，暫未知屬於潛水器哪個部分。美國海岸防衞隊稱，他們在殘骸當中找到疑似人體遺骸。（綜合報道）