黑人被殺爆騷亂 巴黎警軍戒備

事發在巴黎市郊楠泰爾，17歲黑人男子內爾（Nael M.）駕車送貨期間遇上警方路障。警方指內爾事發時沒有服從指示，警員因此向他開槍。得悉兒子死訊後，內爾的母親莫尼亞在社交平台號召民眾反抗，揚言要為亡兒討回公道。除了巴黎外，圖盧茲、里爾、里昂及尼斯等主要城市，均爆發示威及騷亂。示威者向警員投擲煙花、向垃圾桶及汽車縱火，部分示威者更以汽油彈及石塊擲向警車。為了監控楠泰爾情況，警方獲得使用無人機的緊急許可。