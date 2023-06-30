黑人被殺爆騷亂 巴黎警軍戒備
【本報綜合報道】法國首都巴黎近郊一名黑人青年周二在警員截查期間中槍身亡，觸發全國多地出現騷亂，截至昨日超過150人被捕。內政部長達爾馬寧周三黃昏表示，大巴黎地區逾2,000名警察及憲兵進入待命狀態，較前一晚增加800多人。
事發在巴黎市郊楠泰爾，17歲黑人男子內爾（Nael M.）駕車送貨期間遇上警方路障。警方指內爾事發時沒有服從指示，警員因此向他開槍。得悉兒子死訊後，內爾的母親莫尼亞在社交平台號召民眾反抗，揚言要為亡兒討回公道。除了巴黎外，圖盧茲、里爾、里昂及尼斯等主要城市，均爆發示威及騷亂。示威者向警員投擲煙花、向垃圾桶及汽車縱火，部分示威者更以汽油彈及石塊擲向警車。為了監控楠泰爾情況，警方獲得使用無人機的緊急許可。
馬克龍指事件令人費解
法國總統馬克龍指，少年遇害一事是無法原諒及令人費解，指示城市和住宅部長克萊因向死者家屬轉達哀悼。他促請民眾保持冷靜，並感謝警方維持秩序。反對派領袖瑪琳勒龐斥馬克龍的言論過分及不負責任，涉案警員因涉嫌過失殺人，目前由楠泰爾檢察官辦公室下令拘留。莫尼亞的代表律師要求更改審判地點，理由是楠泰爾檢察官可能不公正，擔憂包庇涉案警員。
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