遭美擊落 華氣球疑藏美製間諜零件

【本報綜合報道】美軍今年2月擊落一個飛越領空的中國氣球，導致中美關係急轉直下。美媒周三報道，美國調查人員在氣球內發現美國製零件，用以拍攝圖像、影片和收集其他資訊，再傳回中國，相信氣球確實用於間諜活動，而非中方所指的氣象監測。

傳中方警告勿公開報告 美國官員引述初步調查透露，中國氣球內有市面上售賣的美國製零件，部分可在網上購買，配合其他更專門的中國感應器和設備來收集影像等傳回中國。氣球懸掛一個類似衞星的設備，配有傳感器、太陽能電池板和其他用於拍攝照片、影片和採集雷達數據的設備，氣球借助螺旋槳可根據天氣情況在某個地點進行長時間機動和徘徊。

官員指，這些發現證明氣球是間諜用途，而它混合現成和專門設備，是中方在偵察方面的創新嘗試。氣球當時飛越美國多州和加拿大期間收集的數據，似乎沒有傳回中國，官員拒絕透露氣球是否故障。中方曾警告若華府公開調查報告，就會反擊。美國官員稱，包括國防情報局在內的部分美軍部門希望公開展示氣球殘骸，而白宮決定不公開調查內容。