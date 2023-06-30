防解放軍登島 美機動布雷系統售台 合約11.6億

外界憂變地雷島

外界憂慮，機動布雷系統恐讓台灣成為地雷島。台灣陸軍10軍團指揮官長章元勳曾表示，機動布雷系統是考慮到敵情威脅、防衞作戰需要而採購。他指出，外界主要擔心地雷回收或故障時發生意外，但認為不會發生布雷誤傷的情況。他又指機動布雷系統具有定時自毀特點，台軍只會在確定敵方將發起登陸作戰時才及時布雷，而不會早半年就布雷。