防解放軍登島 美機動布雷系統售台 合約11.6億
台灣國防部昨日公布採購決標公告顯示，台美雙方已完成簽署採購陸上機動布雷系統，總值約45.4億元新台幣（約11.6億港元），於上周三生效，將在2029年年底前完成交付。武器將交由本島北、中、南部地區3個軍團的工兵群配備使用，旨在阻止解放軍登陸進犯。
美國國防部國防安全合作局（DSCA）去年底宣布，對台灣出售14套俗稱「火山系統」的陸上機動布雷系統，除了機動布雷系統，還包括M977A4戰術卡車、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥、M89訓練彈藥等內容。當時顯示軍售金額為48.8億元新台幣（約12.36億港元），金額減少或意味採購項目及數量有調整。
外界憂變地雷島
外界憂慮，機動布雷系統恐讓台灣成為地雷島。台灣陸軍10軍團指揮官長章元勳曾表示，機動布雷系統是考慮到敵情威脅、防衞作戰需要而採購。他指出，外界主要擔心地雷回收或故障時發生意外，但認為不會發生布雷誤傷的情況。他又指機動布雷系統具有定時自毀特點，台軍只會在確定敵方將發起登陸作戰時才及時布雷，而不會早半年就布雷。
美助卿插口兩岸
負責亞太事務的美國助理國務卿康達周三出席美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）舉辦的第13屆南海論壇，發表主題演講並回應多項議題。他表示，台灣總統選舉明年舉行，將進入敏感時期，各方應負責任行事。他重申，維繫台海和平與穩定、確保兩岸分歧和平解決符合美國恒久利益，美國之所以如此關注台海，原因有很多，包括全球貨運量一半經過台海，九成高階晶片在台製造，台灣海峽一旦發生危機，將會對全球經濟帶來毀滅性衝擊。本報綜合報道
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