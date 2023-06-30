白羅斯廢棄基地 安置俄僱傭兵

【本報綜合報道】俄羅斯瓦格納集團領袖普里高津兵變失敗後，流放到白羅斯。美國傳媒周三公開最新衞星圖片，顯示白羅斯一個廢棄軍事基地近日出現臨時建築物，或用於安置調往白羅斯的瓦格納士兵。

距明斯克128公里 基地距離白羅斯首都明斯克約128公里，在設有多個軍事設施的小鎮阿西波維奇西北方約21公里，衞星影像公司於周一首次發現基地有工程，周二拍攝的圖像顯示基地內一個運動場改建，放着6排疑似臨時建築，類似大型帳篷，運動場旁邊的空地亦有同類工程，帳篷尺寸、顏色和布局均與俄羅斯和白羅斯自2022年初設置的差不多。

白羅斯總統盧卡申科在周二亦公布向瓦格納集團提供一個廢棄軍事基地，內裏設施齊全，只需擺放帳篷。

此外，知情西方情報官員指盧卡申科提出安置瓦格納士兵到白羅斯，部分原因是想加強白羅斯安全，應對可能的俄羅斯侵犯，作為他的個人安全保障。美國政府仍在了解俄羅斯總統普京和普里高津在白羅斯斡旋下，達成甚麼協議。