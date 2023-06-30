近衞軍總司令 指西方參與叛亂

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團領袖普里高津上周率部叛變，事件最終平息。國家近衞軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）周二認為，西方國家協助普里高津發動武裝叛亂。平叛經驗證明近衞軍需擁有更重型武器，例如坦克。

佐洛托夫在首都莫斯科出席克里姆林宮授勳儀式後受訪，指控西方特務直接參與及煽動瓦格納叛亂，近衞軍早在數周前已知道瓦格納準備叛變，部分普里高津陣營人士事前故意洩露有關消息。

佐洛托夫透露，近衞軍曾經為首都莫斯科外圍可能爆發激烈戰鬥做好準備，並且預料十分血腥。他又表示，近衞軍當時在莫斯科外圍集中兵力，倘分散部署將落得刀子切牛油的下場，由瓦格納輕易擊破。

全體下屬原擬犧牲 財產交妻 佐洛托夫讚揚近衞軍全體軍人保衞莫斯科的表現，同時提及一件令人哭笑不得的事情，指大家當日原本做好犧牲準備，出發前把私房錢全交給妻子，現在感到後悔了。

他又指，兒子及今年23歲的孫子均在近衞軍服役，祖孫3代均做好為國捐軀的準備。