兵變餘波 普京整肅軍隊 陸軍大將被拘

蘇洛維金疑撐僱傭兵頭出事 俄羅斯瓦格納僱傭兵叛變雖然旋踵平息，但事件餘波未了。俄羅斯陸軍大將、特別軍事行動副總指揮蘇洛維金傳出被捕消息，他被指在事件中支持瓦格納集團領袖普里高津。有多名軍事博客估計，軍方已開始整肅行動，包括清洗中層指揮官，理由是他們拒絕向可能傷害平民的僱傭兵開槍。

曾拍片籲普里高津收手 《莫斯科時報》昨日引述俄羅斯國防部消息指，蘇洛維金因與瓦格納叛變一事而被捕。知情人士拒絕透露蘇洛維金身在何處，只指他情況不太好。惟蘇洛維金的女兒維拉尼卡否認父親被捕和失蹤，而且一切正常。蘇洛維金於上周六曾拍片呼籲普里高津收手，之後就沒有現身，外界現時覺得蘇洛維金在片中表現像人質。

知情者透露，總統普京明白撤銷對瓦格納的刑事調查令莫斯科看似弱勢，已開始重建安全部門秩序和掌控，處理瓦格納同情者等人士，提拔公開支持普京的人，但不包括強硬派分子。

知情人士向英媒表示，俄羅斯安全部門圈子在普里高津上周五宣布發動「正義遊行」前多日，已廣泛流傳兵變消息。蘇洛維金是普里高津與莫斯科的聯繫人，美媒周二指他早知瓦格納密謀兵變，克里姆林宮當時否認，美國政府亦不確定蘇洛維金有否採取行動支持兵變。知情者指，蘇洛維金和其他瓦格納指揮官曾像笨蛋一樣奔波，試圖說服普里高津收手，現時卻被視為叛徒。

蘇洛維金有「末日將軍」之稱，曾任俄軍南部集群司令，去年10月獲任命為特別軍事行動總指揮，但今年1月由格拉西莫夫出任特別軍事行動總指揮，蘇洛維金改任副手。有西方和美國情報官員透露，普里高津原本計劃趁國防部長紹伊古和總參謀長格拉西莫夫視察南部時捉拿兩人，但在行動前被聯邦安全局（FSB）識破，普里高津於是提前兵變。西方情報分析相信，若不是白羅斯總統盧卡申科介入調停，這場兵變可能以在莫斯科爆發武裝對峙告終。

普京赴會議沒提瓦格納 普京周三親赴北高加索達吉斯坦德爾本特（Derbent）並出席旅遊業發展會議，期間沒有提及瓦格納。他僅稱應放寬辦理前往德爾本特旅客所有手續，從而發展旅遊業，以及應盡快開放旅遊電子簽證。

瓦格納集團將於周六解散，克里姆林宮近日已經派出高級外交官接觸與瓦格納有生意往來的政府，包括敍利亞、中非共和國、馬里，試圖維持瓦格納的業務。本報綜合報道

蘇洛維金被指支持瓦格納集團。 瓦格納叛變事件餘波未了。 普 京 早前的兵變事件一度威脅莫斯科。 普里高津 紹伊古（左）與格拉西莫夫（右）險落入普里高津之手。