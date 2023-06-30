醫院食堂飯盒 燒鴨驚變鼠頭

江西職校惡心菜餚 重慶再現 江西工業職業技術學院的學生早前在飯堂飯菜中發現老鼠頭，但校方堅稱是鴨頸，最終證實為鼠頭。「指鼠為鴨」事件持續發酵，重慶市秀山縣中醫院近日傳出在醫院飯盒亦發現老鼠頭，涉事食堂已停業受查。警方通報，已查封剩餘食物並展開調查，最終確認該異物為鼠頭。

重慶市一名女子周二在網上發文稱，在秀山縣中醫院食堂的魔芋燒鴨飯盒中，發現老鼠頭。網傳照片顯示，女子夾起的異物與之前在江西工業職業技術學院食堂發現的鼠頭對比，確實很相似。疑似鼠頭的異物明顯沒有經過太多加工，只是經過簡單烹炒，但疑似有兩隻耳朵和兩根鬍鬚。

派出所調查 食堂暫停業 女子隨後報警求助，目前警方已將「魔芋鼠頭」飯盒帶到派出所調查。涉事醫院院長回應稱，當日訂餐者未出現不良反應，調查期間食堂停止經營。涉事醫院行政辦公室工作人員表示，該食堂通過正常流程招標，非醫院直接管理的部門。

有內媒指出，學校及醫院把內部食堂委託給第三方的企業經營管理，可降低經營管理成本。但正所謂「民以食為天，食以安為先」，食堂不同於其他的經營服務場所，其食品安全問題，影響到食用者的身體健康乃至生命安全，更何況學校食堂面對的是孩子，而醫院食堂面對的是患者，都是需要被重點保護的對象。

此外，即便把內部食堂外判，當事的醫院和學校同樣負有監督管理的責任。本報綜合報道