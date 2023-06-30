兩岸國際

台灣通過與美貿易協定內容

《台美21世紀貿易倡議》首批協定本月1日在美國華盛頓簽署，台行政院會昨日通過相關協定內容，預料在近期生效。台媒引述知情官員指出，上述程序只代表通過而非生效，因為美方政府尚未完成國內程序，這僅代表台灣確定該協定可生效，但要等美方完成程序才真正落實，目前沒有具體生效日期。（綜合報道）
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